Erdoğan, Liberyalı mevkidaşı Boakai’yi Vahdettin’de ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boakai, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.