Erdoğan'dan Aybüke Yalçın anması - Son Dakika
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Erdoğan'dan Aybüke Yalçın anması

09.06.2026 20:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı şehadetinin 9’uncu yılında andı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Aybüke Yalçın anması - Son Dakika

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