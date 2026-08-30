Erdoğan: Suriye'de Terör Defteri Kapandı, Umutlar Büyüyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak"
Kaynak: AA
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