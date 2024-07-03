Erdoğan: Türkiye ile Rusya'nın ticaret hacmi 100 milyar dolara ulaşabilir - Son Dakika
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Erdoğan: Türkiye ile Rusya'nın ticaret hacmi 100 milyar dolara ulaşabilir

Erdoğan: Türkiye ile Rusya\'nın ticaret hacmi 100 milyar dolara ulaşabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi öncesinde Türkiye ile Rusya'nın ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolar olduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Rus turistleri ağırlamasının önemine vurgu yaparak, turizm alanında da güçlü bir destinasyon olduklarını ifade etti.

03.07.2024 15:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Rusya'nın ticaret hacmine ilişkin, "Hedefimiz, 100 milyar doları yakalamaktı, buna ulaşabileceğimize inanıyorum, böyle bir potansiyele de sahibiz." dedi.

Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, "Dostumla, uzun bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu ama bu arada arkadaşlarımız sürekli irtibat halindeydi. İçişleri, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya'nın birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'ni yaptığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii bütün arzumuz onu bir an önce devreye almak, bitirebilmek. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmelerle birlikte de tabii bu arada özellikle BOTAŞ ve Gazprom arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani, 55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu konuda böyle bir potansiyele de sahibiz."

"Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz"

Turizm noktasında yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'ye gelmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz, bunu aynı şekilde de devam ettireceğiz. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde tabii, ben sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum."

Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye muhakkak geleceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: Türkiye ile Rusya'nın ticaret hacmi 100 milyar dolara ulaşabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: Türkiye ile Rusya'nın ticaret hacmi 100 milyar dolara ulaşabilir - Son Dakika
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