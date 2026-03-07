Erdoğan ve Barzani'nin Görüşmesi - Son Dakika
Erdoğan ve Barzani'nin Görüşmesi

07.03.2026 23:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyp Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgemizdeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar bir felakete sürükleyecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini, terör örgütleri ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Görüşmede hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan hem Neçirvan Barzani 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine vurgu yaptı."

Kaynak: ANKA

