Erdoğan, Türkmen Liderle Görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, Türkmen Liderle Görüştü

29.06.2026 19:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmen lider Berdimuhamedov ile telefonla görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı; Erdoğan, iş birliğinin gelişeceğini vurgulayarak Berdimuhamedov'u zirvelere davet etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Türkmenistan'ın iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi ile COP31 İklim Zirvesi'ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.

Kaynak: DHA

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