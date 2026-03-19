Erdoğan ve Şerif'ten Telefon Görüşmesi
Erdoğan ve Şerif'ten Telefon Görüşmesi

19.03.2026 20:19
İLETİŞİM Başkanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı sanal medya hesabından paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Liderler, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğini, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Liderler Afganistan'daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri kabul etmesinin mümkün olmadığını, İslam Dünyası'nın da sessiz kalamayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Pakistan, Güncel, Medya, Son Dakika

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez’i görevden aldı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı
9 gollü müthiş maç Barcelona, Camp Nou’da gövde gösterisi yaptı 9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı
Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz
Beşiktaş, EuroCup’ta yarı finale yükseldi Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi
Hülya Avşar’dan Hande Ataizi’ne yanıt: Ne derse desin Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19:06
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
