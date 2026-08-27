Erdoğan ve Tokayev Telefon Görüşmesi: İkili İlişkiler ve Tebrik - Son Dakika
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Erdoğan ve Tokayev Telefon Görüşmesi: İkili İlişkiler ve Tebrik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınırken, Erdoğan, Kurultay seçimleri dolayısıyla Tokayev'i tebrik etti ve reformlara halk desteğine dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konular ele alındı. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan ve Tokayev Telefon Görüşmesi: İkili İlişkiler ve Tebrik - Son Dakika

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