Ereğli\'de Kaza: 6 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil, ekmek fırını önündeki odun yığınına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Aslıhan K. idaresindeki 67 ABJ 238 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ekmek fırını önündeki odun yığınına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan aynı aileden Aybars K., (5), Gülüşen K., Hanife K., Semra T. ve Satı B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.