Ereğli\'de kaza: 8 kişi yaralandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Adana- Konya karayolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bakır Çiftçi (35) yönetimindeki 33 NTZ 28 plakalı otomobil, yolun sağındaki 'cep' olarak bilinen bölümden anidan karayoluna çıkan Talat Mıh (71) yönetimindeki 42 ESN 48 plakalı otomobile çarpıp, takla attı. Kazada Çiftçi'nin yanında bulunan aynı aileden Emine Çiftçi, Rukiye Çiftçi, Büşra Çiftçi, Mehmet Çiftçi, Kader Çiftçi, İmam Çiftçi, Kübra Çiftçi ve Zeynep Çiftçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.