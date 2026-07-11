ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinin kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Ereğli'nin kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, ilçe semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Amfi Tiyatro ve çevresinde toplanan binlerce kişi, gösteriyi ilgiyle izledi. SOLOTÜRK, yüksek hızda gerçekleştirdiği akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Son Dakika › Güncel › Ereğli'de SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?