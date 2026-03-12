Ereğli'de Uçurumdan Düşme Faciası

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ormanda yürüyüş yapan 4 akrabadan 1'i kanyondan dereye düşme tehlikesi geçirdi. Ona yardım etmek isterken, 4 kişi de uçurumdan yuvarlandı. Ömer Danışmaz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayalıdere mevkisinde meydana geldi. Ormana gezmeye giden 4 akraba, araçlarından inip yürüyüş yaptı. Bu esnada içlerinden Ahmet Danışmaz, kanyondan dereye düşme tehlikesi geçirdi. Ömer Danışmaz ve beraberindekiler yardımına koştu. Bu esnada 4 kişi de dengesini kaybedip uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz yaralı olarak kurtarılırken, Ömer Danışmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Danışmaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),