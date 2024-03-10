Erenhot Limanı\'ndan 15.000 Çin-Avrupa yük treni geçti

HOHHOT, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot sınır limanından Cumartesi sabahı itibarıyla toplam 15.000 Çin-Avrupa yük treni geçti.
Erenhot Limanı, Çin ve Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olma özelliğini taşıyor. Limandan geçen ve Tianjin, Anhui, Hunan ve Sichuan dahil olmak üzere Çin genelinde 10'dan fazla eyalet, bölge ve belediyeden başlayıp Almanya, Polonya, Rusya ve Belarus gibi 10'dan fazla ülkede 60'tan fazla varış noktasında son bulan 70 Çin-Avrupa yük treni güzergahı bulunuyor.
Erenhot Limanı'ndan geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin taşıdığı mallar arasında ayakkabı ve giyim eşyaları, mekanik ve elektrikli ürünler, araçlar ve araba parçaları gibi yaklaşık 1.000 kategoride ürün yer alıyor.
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