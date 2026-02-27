Ergani\'de Göz Anjiyografi Cihazı Hizmete Girdi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde göz anjiyografi cihazı hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen cihazla birlikte ilçede göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir eşiğin aşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ergani Devlet Hastanesi'nin çevre ilçelerle birlikte yaklaşık 300 bin kişiye sağlık hizmeti sunduğu, geçen yıl 940 bin hastaya muayene hizmeti verdiği, Göz Hastalıkları Kliniği'nde ise 32 bin hastanın muayene ve tedavisinin yapıldığı kaydedildi.

Yeni cihazların devreye girmesiyle Ergani ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların ileri tetkik için il merkezine sevk edilme ihtiyacının azalması, tanı ve tedavi süreçlerinin hızlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, hastanenin bölge açısından stratejik bir rol üstlendiğini belirtti.

Hastanenin güçlü bir sağlık merkezi olduğunu vurgulayan Asiltürk, şunları kaydetti:

"Göz birimimizde artık göz anjiyografi cihazı, optik koherens tomografi (OCT) cihazı ve yag lazer cihazı bulunmaktadır. Bu sayede gözle ilgili tanı ve tedavilerin tamamı ilçemizde yapılabilir hale gelmiştir. Hastalarımızın merkeze gitmesine gerek kalmadan, Ergani'de nitelikli hizmet alabilecekleri bir altyapı kurulmuştur. Retina bölgesindeki damar hastalıkları bu cihazla detaylı şekilde saptanabilmektedir."