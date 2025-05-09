Ergenç ve Kocaoğlu Yalan Tanıklık Davasında İfade Verdi - Son Dakika
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Ergenç ve Kocaoğlu Yalan Tanıklık Davasında İfade Verdi

Gezi eylemleriyle ilgili 'yalan tanıklık' suçlamasıyla yargılanan Ergenç ve Kocaoğlu duruşmaya çıktı.

09.05.2025 16:02
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) 12 yıl önceki Gezi eylemleri gerekçe gösterilerek tutuklanan menajer Ayşe Barım soruşturması aşamasında verdikleri ifade nedeniyle 'yalan tanıklık' suçlamasıyla haklarında dava açılan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Ergenç, 'Benim Gezi Parkı'na gitme sebebim tamamen çevrecilik ve ağaçların kesilmemesi içindir" dedi. Kocaoğlu da aynı yönde savunma yaparken, duruşma savcının esas hakkında mütaalasını hazırlayabilmesi için ertelendi.

Menajer Ayşe Barım soruşturması aşamasında tanık olarak ifade veren sanatçılar Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, haklarında 'yalan tanıklık' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Adliye koridorunda yoğun ilgi ile karşılaşan sanatçılar, "İçeri gireceğiz, vazifemizi yapacağız" dedi. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, kimlik tespitinin ardından Halit Ergenç aylık gelirini 300 bin, Rıza Kocaoğlu da 200 bin lira olarak söyledi.

"Yalan söylemedim, bana sorulan sorulara cevap verdim"

Duruşmada savunma yapan Halit Ergenç, "Bir suçum olmadığını düşünüyorum çünkü yalan söylemedim, bana sorulan sorulara cevap verdim. Ben yalan beyanda bulunduğumu düşünmüyorum. Benim ifademe Ayşe Barım dosyasında başvuruldu. Mehmet Ali alabora, Osman Kavala ve Çiğdem Mater'i tanıyıp tanımadığım soruldu. Ben Alabora'yı konservatuvar yıllarımdan tanıdığımı söyledim. İş ortamlarında karşılaştığımı söyledim. Onun dışında samimiyetim olmadığını söyledim." dedi.

Ergenç şöyle devam etti:

"Ben Alabora'yla çok samimi olmasam da oyuncu sendikası başkanı olması nedeniyle birden fazla kez görüşme sağlandı. O dönemde de Gezi Parkı yürüyüşleri vardı. Bizim Gezi Parkı yürüyüşüne katılma sebebimiz oradaki ağaçların kesilmemesine yönelikti. Asla devlete ve hükümete karşı yürüyüş değildi. Benim telefonla görüşmem tamamıyla meydanın o dönemde yürüyüşe kapalı olmasıydı ve giriş imkanımızın da olmamasıydı. O dönem Alabora'yla nerede ne şekilde buluşacağız diye görüşme sağlandı onun dışındaki görüşmelerim de sendika başkanı olması nedeniyledir. Benim özel veya herhangi bir talimat almam söz konusu değildir. Benim Gezi Parkı'na gitme sebebim tamamen çevrecilik ve ağaçların kesilmemesi içindir. Ben o dönem bana sorulduğunda samimi olmadığımı belirtmemin sebebi de budur, orada herhangi bir siyasi görüşü benimsemem mümkün değildir. Eğer soruşturma aşamasında savcı bey görüşmem olup olmadığını sorsaydı ben de bu şekilde, size beyan etmiş olduğum gibi beyanda bulunurdum. Bana tanıyıp tanımadığım yönünde sorduğu için samimiyetim hiç olmadığını söyledim. İkinci sefer de görüşme sebeplerimi burada belirttiğim gibi belirttim."

"Beraatını istiyoruz"

Avukatı da Ergenç'in de bahsettiği gibi devlete karşı başkaldırış almadığını belirterek, "Orada olmasının nedeni doğa, çevre ve insandır. Devlet büyükleriyle de ağaçların kesilmemesi için görüşme yapmıştır. Aksi durum olsaydı müvekkilimin bu tür protestolara devam etmesi gerekirdi. Suçlamalara katılmıyoruz, beraatini isteriz." dedi.

"Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesi nedeniyle orada bulundum"

Hakim Ergenç'e, Alabora ile görüşmelerinden bahsederken "Peki görüşmeniz, devlete karşı çökertme girişiminiz oldu mu?" diye sordu. Ergenç "Hiçbir zaman böyle düşüncemiz olmadı." diye yanıt verdi. Rıza Kocaoğlu da "Tanık olarak davet edildiğimizde detaylıca cevaplar vermeye çalıştım. Genel şekilde Alabora ile ilgili sorular soruldu, kendisini tanıdığımı, oyuncu sendikası başkanı olarak bildiğimi ancak irtibatım olmadığını söyledim. Çok genel sorulardı, bu nedenle ne sorulduysa hatırladığım kadarıyla cevap verdim. Aradan 12 yıl gibi uzun süre geçti, bu nedenle görüşüp görüşmediğimi hatırlamadığım için de görüşmedim dedim. Gezi Parkı olaylarından önce ve sonra irtibatım olmadığını beyan etmiştim. Ben tamamıyla Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesi nedeniyle orada bulundum. Orada oluşan kalabalık benim evime çok yakındı, ben de o nedenle katılmış oldum. Alabora'yla görüşmem sendika başkanı olması nedeniyledir." dedi.

Duruşma savcının mütaalasını hazırlayabilmesi için 23 Mayıs'a ertelendi. İki sanatçı da duruşmadan vareste tutuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ergenç ve Kocaoğlu Yalan Tanıklık Davasında İfade Verdi - Son Dakika

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