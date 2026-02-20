Ergene'de 17 Mahalde Toplu İftar - Son Dakika
Ergene'de 17 Mahalde Toplu İftar

Ergene\'de 17 Mahalde Toplu İftar
20.02.2026 10:33
Ergene Belediyesi, Ramazan boyunca 17 mahalledde toplu iftar programları düzenleyecek.

Ergene Belediyesi, ramazan ayı içerisinde 17 mahallede toplu iftar programı düzenleyecek.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca ilçenin 17 mahallesinde toplu iftar programı düzenleyeceklerini belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftarlarda vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade eden Topak, kurulacak gönül sofralarında paylaşma ve dayanışmanın yaşanacağını kaydetti.

Topak, Paşaköy ve Pınarbaşı mahallelerinde başlayacak iftar programlarının diğer mahallelerde de süreceğini belirterek, "Ramazan,paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül gönüle olmanın ayıdır. Biz de Ergene Belediyesi olarak bu mübarek ayda hemşerilerimizi aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

Çorlu Belediyesi güzellik salonlarını denetledi

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren güzellik merkezleri ve salonlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Halk sağlığını korumak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, hijyen koşulları ve personelin mesleki yeterlilik belgeleri incelendi.

Denetimlerde mevzuata uygun hareket eden işletmelere teşekkür edilirken eksiklik tespit edilen iş yerlerine uyarıda bulunularak yasal işlem başlatıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı hizmet alabilmesi için denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirtti.

Zabıta ekiplerinin denetimlerde işletme sahiplerini yönetmelikler hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
