Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, küçük yıldızlar kız ve erkek bocce ilçe birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen müsabakalara 27 takım katıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, ilçe olarak birçok branşta spor faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.
Müsabakaların çok keyifli geçtiğini ifade den Doğramacı, "Kıyasıya mücadelelerinden dolayı tüm okul takımlarını ve sporcu öğrencileri kutluyorum. Bu ilçe birinciliği aynı zamanda önümüzdeki sezon için de bir hazırlık aşaması olacak. Okul takımlarımızın başarılarının devamını diliyor ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.
İlçe birinciliği müsabakaları sonunda, dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.
Çorluspor 1947 Babaeskispor maiçına hazır
Çorluspor 1947, deplasmanda oynayacağı Babaeskispor hazırlıklarını tamamladı.
Babaeski 100. Yıl Stadyumu'nda, pazar günü saat 15.00'te başlayacak olan müsabaka öncesi takım teknik ve taktik çalışmalarını tamamladı.???????
Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, kendi sahalarında oynayacakları müsabaka için teknik ekibin ve takımın hazırlıklarını tamamladığını söyledi.
Müsabakaya, mutlak 3 puan parolası ile galibiyet için çıkacaklarını da vurgulayan Gümüş, "Pazar günü deplasmanda Babaeskispor ile oynayacağız. Bizim için çok önemli olan müsabakalardan biri. Maç öncesi hazırlıklarımız tamamlandı. Takımdaki oyuncularımızın moral ve motivasyonları en üst seviyede. Buradan da 3 puanı alarak, şampiyonluk yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Ergene'de Bocce İlçe Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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