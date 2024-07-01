Ergene'de Yaz Kursları Başladı, Çorlu'da Açık Hava Sinema Günleri Düzenleniyor

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Ergene ilçesinde yaz dönemi kurslarının başladığı bildirildi.

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek ve spora yönlendirmek için çalıştıklarını belirtti.

Kurslara kayıtların başladığını aktaran Doğramacı, " Tenis, futbol, voleybol, halk oyunları gibi branşlarda ücretiz kayıtlarımız başladı. Yeni dönem kurslarımıza yoğun bir ilginin olmasını bekliyoruz."ifadelerini kullandı.

Çorlu'da "Açık Hava Sinema Günleri" başladı

Çorlu Belediyesince vatandaşların filmleri ücretsiz izleyebileceği "Açık Hava Sinema Günleri" başlatıldı.

Çardaklı Çeşme Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Neşeli Dalgalar: Dalgamanya" filmi izleyicilerle buluştu.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliklerin ücretsiz olarak düzenlenmeye devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşların belediyenin sosyal medya hesaplarını takip etmesini isteyen Sarıkurt, "Etkinliğimizi bu yıl 3'üncü kez düzenleyeceğiz. Farklı ve güzel filmleri vatandaşlarımızla ücretsiz şekilde buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip ederek, yayınlanacak olan filmlerin tarihlerini öğrenebilirler." ifadelerini kullandı.