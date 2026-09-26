Erhürman, 2+1 ve 5+1\'e zemin yok, 7 önlemin 6\'sında uzlaşmaya hazır olduklarını söyledi

Haber: Yusuf KANLI

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulides'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le 2+1 veya 5+1 görüşme talebinin gerçekleşmesi için gerekli zeminin oluşmadığını söyledi. Erhürman, Guterres'in belirlediği yedi güven artırıcı önlemin altısında uzlaşmaya hazır olduklarını, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda ise anlaşmazlığın sürdüğünü belirterek, "Görüşme için görüşme yapmayız" dedi.

Tufan Erhürman, New York temaslarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, iki lider ile BM Genel Sekreteri arasında yapılması planlanan 2+1 görüşmesi ya da garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenmesi öngörülen 5+1 toplantısı için yeterli hazırlığın bulunmadığını ifade etti. Kıbrıs Türk tarafının her iki formata da açık olduğunu belirten Erhürman, toplantıların sonuç verebilmesi için önceden hazırlık yapılması ve Lefkoşa'da somut ilerleme sağlanması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, Guterres'in yeni bir toplantı çağrısı yapılabilmesi için güven artırıcı önlemler, müzakere yöntemi ve esas konularda anlamlı ilerleme istediğini söyledi. Hazırlıksız bir toplantının geçmişte sonuçsuz kalan süreçlerin tekrarlanmasına yol açabileceğini belirten Erhürman, 2004 Annan Planı sürecinden 2017'de Crans-Montana'da sona eren görüşmelere kadar yaşanan deneyimlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

"YEDİ BAŞLIKTAN ALTISINDA UZLAŞMAYA HAZIRIZ"

Guterres'in gündeme getirdiği güven artırıcı önlemler arasında yeni geçiş noktalarının açılması, mayınların temizlenmesi, afetlere müdahale için ortak mekanizma kurulması, düzensiz göçle mücadelede işbirliği, spor alanında temasların geliştirilmesi, karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığına ilişkin sorunların çözülmesi ve sivil toplum yapısının işletilmesi bulunuyor.

Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının bu başlıkların altısında uzlaşmaya hazır olduğunu, anlaşmazlığın ise yeni geçiş noktalarının açılması konusunda sürdüğünü söyledi. Geçiş noktalarına ilişkin görüş ayrılığının hangi güzergahların açılacağı ve önerilerin birlikte ele alınıp alınmayacağı konularında yoğunlaştığını belirten Erhürman, Rum tarafının yedi başlıkta ilerleme sağlanamamasının ardından 19 maddelik bir paket sunduğunu aktardı.

"GÖRÜŞME İÇİN GÖRÜŞME YAPAMAYIZ"

Erhürman, Hristodulides'in Guterres'le görüşmesinde 2+1 toplantısı talebini gündeme getirdiğini belirterek, talebin BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin aracılığıyla kendisine iletildiğini söyledi. Rum tarafının anlamlı ilerleme yönünde bir taahhüt verip vermediğini sorduğunu belirten Erhürman, olumlu bir yanıt alamadığını ifade etti. Holguín'in değerlendirmesinin de olumlu olmaması üzerine, ilerleme zemini bulunmadan toplantı yapılmasına karşı olduğunu yineledi.

Erhürman, "Arzu edilen görüşmenin bir sebebi ve zemini varmış da biz reddetmişiz gibi bir hava yaratmaktı. Bu oyuna gelmedik. İlerleme olmadığını, ilerleme niyeti olmadığını Genel Sekreter de temsilcisi de gördü. Görüşme için görüşme yapmayız" diye konuştu.

NEW YORK TEMASLARINDA İLERLEME SAĞLANMADI

Erhürman, New York'ta iki tarafın müzakerecileri Mehmet Dana ve Menelaos Menelau'nun BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Holguín ile görüştüğünü, temaslarda herhangi bir başlıkta ilerleme sağlanamadığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ayrıca, güven artırıcı önlemlerin yalnızca yeni işbirliği alanları oluşturmayı değil, güveni aşındırabilecek adımlardan kaçınmayı da gerektirdiğini belirtti. Ernürman, bu kapsamda iki festival ile Barcelona futbol akademisinin gençlik kampının iptaline yönelik girişimleri, ara bölgedeki temaslara müdahale iddialarını ve Avrupa Parlamentosu kararlarını örnek gösterdi.