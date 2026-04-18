Erhürman: Kıbrıs Türkleri Egemenlik Haklarına Sahip

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu belirterek "Bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olarak Kıbrıs Türk halkının, aynı Kıbrıs Rum halkı gibi egemenlik hakları vardır. Kıbrıs Türklerini hiç kimse bu adada yok sayamaz." dedi.

Erhürman, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında moderatörlüğünü TRT World sunucusu Yusuf Erim'in yaptığı programda konuştu.

Hukukta kavramların çok önemli olduğunu belirten Erhürman, halen Birleşmiş Milletler ile yaptıklarının "müzakere" değil "müzakere aşaması" olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu belirten Erhürman, "Bu, kimsenin değiştiremeyeceği bir hukuki statüdür ve bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olarak Kıbrıs Türk halkının, aynı Kıbrıs Rum halkı gibi egemenlik hakları vardır. Kıbrıs Türklerini hiç kimse bu adada yok sayamaz." diye konuştu.

"Ben halkımın haklarının peşindeyim"

Erhürman, "Ada'da hidrokarbonlar, enerji, deniz yetki alanları ve güvenlik alanlarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kıbrıs Türklerinin iradesi olmaksızın anlaşma imzalama ve uluslararası ittifaka girme hakkına sahip değildir. Bunun hukuki temelleri vardır." ifadelerini kullandı.

"Ben halkımın haklarının peşindeyim." diyen Erhürman, KKTC halkını oluşturan Kıbrıs Türk halkının adadaki egemenlik haklarının bilfiil ihlal edildiğini vurguladı.

Erhürman, şöyle devam etti:

"Çok açık konuşmak istiyorum, çocukları öldüren bir devletle yapılacak bir anlaşmada ve üstüne üstlük o anlaşma Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve iradesini de riske edecek bir anlaşmaysa Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın böyle bir anlaşmanın imzalanmasını benim halkım sindirmez. İsrail'den bahsediyorum. Çocukları öldüren bir devletle ittifak, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemenliğini ihlal ederek gerçekleştirilirse ben uluslararası toplumun her tarafına bunu anlatırım."

Kıbrıs Türk halkının adada azınlık statüsünü zinhar kabul etmeyeceğini vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının siyasi anlamda eşit ve egemenlik haklarının peşinde olan ve çözüm iradesi de olan bir halk olduğunu vurguladı.

Erhürman, KKTC'ye yönelik izolasyonun hiçbir meşru gerekçesinin olmadığını söyledi.

Ada'daki sorunun, Kıbrıs Rum liderliklerinin Ada'daki doğal kaynakları ve iktidarı Kıbrıs Türkleriyle paylaşmak istememelerinden kaynaklandığını belirten Erhürman, GKRY'nin bunları paylaşmaması halinde çözümün olamayacağını aktardı.

Erhürman, "Kıbrıs Rum tarafının ayak sürümesiyle müzakereler çökerse bize baştan taahhüt verilecek ki Kıbrıs Türk halkı ve KKTC, bugünkü statüye geri dönmeyecek." dedi.

GKRY'nin Ada'yı silahlandırmasına ilişkin konuşan Erhürman, şunları kaydetti:

"Seçilmeden çok önce, ana muhalefet partisi lideri sıfatıyla Kıbrıs Rum liderliğine gönderdiğim bir mesaj var. Ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını da doğrusu anlıyorum. Zannediyorsun ki silahlanma ve bazı büyük devletleri arkana almak suretiyle Türkiye'ye karşı bir askeri denge oluşturacaksın. Çabanın bu olduğunu anlıyorum. Bir kere şunu baştan söyleyeyim. Bu nafile bir çabadır, realist değildir. Halkımın iradesi olmaksızın aldığı kararlar sadece senin halkını değil benim halkımı da risk altına sokar. Benim halkım kendi iradesi olmadan alınan kararlar üzerinden risk altına alınmayı kabul etmez."

Erhürman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'yı ziyaret ettiğini, GKRY'nin Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'nü ziyaret ettiğini ve bu üssün İsrail'e imtiyazlı olarak kullanma hakkı verilen havalimanı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY'nin yaptığı anlaşmaların sadece Kıbrıs'ta Rum halkını değil Türk halkını da riske soktuğunu belirterek "Bizim şöyle bir rahatlığımız var; Türk F-16'ları geldi." dedi.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üye olduğunu hatırlatan Erhürman, ilişkileri ilerleteceklerini dile getirdi.