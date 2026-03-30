Erhürman ve Hristodulidis 6 Nisan'da Görüşecek - Son Dakika
Erhürman ve Hristodulidis 6 Nisan'da Görüşecek

30.03.2026 17:08
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY Lideri Hristodulidis, 6 Nisan'da BM himayesinde buluşacak.

(LEFKOŞA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, 6 Nisan Pazartesi günü, Birleşmiş Milletler himayesinde bir araya gelecek.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) tarafından yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Llideri Nikos Hristodulidis'in, 6 Nisan Pazartesi günü bir araya geleceği, görüşmenin Lefkoşa'daki tampon bölgede, BM Misyon Şefi Khassim Diagne'nin ikametgahında gerçekleştirileceği bildirildi.

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique, Diagne'nin toplantıya ev sahipliği yapacağını ancak görüşmelere katılmayacağını belirtti. Formatın, liderlerin şubat ayında aynı mekanda gerçekleştirdiği görüşmeyle benzer olacağı ifade edildi.

Görüşme, taraflar arasındaki söylemlerin giderek sertleştiği bir döneme denk geliyor. Erhürman, kısa süre önce Hristodulidis'in, Yunanistan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla yaptığı açıklamaları, "tutarsız, temelsiz ve ciddiyetsiz" olarak nitelendirerek Türk tarafındaki rahatsızlığın arttığını vurgulamıştı.

Nikos Hristodulidis ise Türk tarafının, ancak "Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geri dönmeleri" halinde İngiliz Egemen Üs Bölgeleri'nin geleceği hakkında söz sahibi olabileceğini savunmuş, ayrıca Rumlara Yunanistan'ın bağımsızlık mücadelesinden ilham alma çağrısında bulunmuştu. Bu açıklamalar iki taraf arasındaki siyasi ayrışmayı daha da derinleştirdi.

Liderlerin şubat ayında gerçekleştirdiği son görüşme her iki tarafça da "açık ve samimi" olarak nitelendirilmiş, ancak somut bir ilerleme sağlanamamıştı. Pazartesi günkü görüşmede aynı formatın korunması, beklentilerin sınırlı olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Erhürman ve Hristodulidis 6 Nisan'da Görüşecek - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Erhürman ve Hristodulidis 6 Nisan'da Görüşecek - Son Dakika
