Erhürman ve Hristodulidis\'ten Kıbrıs İçin Görüşme

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ara bölgedeki konutunda görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erhürman ile Hristodulidis arasında, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Diagne'nin ara bölgedeki konutunda baş başa yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştıracak ve iletişimi artıracak olan konuların önemine işaret ederek bu hususta en önemli olan meselenin yeni geçiş noktaları olduğunu belirtti.

Sivil toplumun sürece katılımını sağlayacak danışma kurulu oluşturulmasıyla ilgili inisiyatif olduğunu aktaran Erhürman, görüşmede bunun çerçevesiyle ilgili ortak karar verildiğini kaydetti.

Erhürman, her iki tarafta yapılacak dini törenlere ilişkin birtakım sorunlar yaşandığını belirterek, 6 aylık programlar oluşturularak ortak çözümler bulunmasının gündeme geldiğini ifade etti.

Şap hastalığı meselesindeki koordinasyon çalışmalarının devam etmesini ele aldıklarını vurgulayan Erhürman, adadaki bazı ürünler konusunda ortak çalışmalar için alt komite kurulması hususunda anlaşıldığını bildirdi.

Erhürman, toplantının yararlı, verimli ve olumlu bir havada geçtiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Metehan'daki (sınır kapısı) geçişlerde geçmişe kıyasla rahatlama sağlandı. Bu, halkımızdan aldığım geri bildirimdir. Bu bizim biliyorsunuz en çok üstünde durduğumuz konulardan biriydi. Bostancı'da seyrüsefer başladı, Derinya'da da aynı gelişmenin yaşanacağını umut ediyoruz. Metehan'da iki taraftan yürütülen ihale tamamlandı, dolayısıyla o da bir rahatlama sağladı. Bir diğer maddemizde ise hellim konusunda Bureau Veritas'ın (uluslararası bağımsız denetim ve kontrol şirketi) denetime başlamasına ilişkin 2021'den beri bekleyen bir süreç vardı. 2026'dayız 5 yıl geçti o da imzalandı. Dolayısıyla haziran ayı itibarıyla Bureau Veritas'ın buraya gelip denetimlere başlamasını bekliyoruz. Bugün alınan kararlarla bunun yanına başta hellim olmak üzere diğer ürünler için de geçerli olacak bir halk komitesinin kurulması da hayata geçirilmiş oldu. Dolayısıyla belli konularda belli bir mesafe alınmış oldu diye görüyoruz."

Yeni geçiş noktalarının açılması meselesinde henüz arzu edilen noktaya gelinmediğini aktaran Erhürman, "Onun dışındaki noktalarda belli adımları attık." ifadesini kullandı.

BM de toplantının olumlu havada geçtiğini bildirdi

BM'den yapılan açıklamada, toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ve verimli bir görüşme yapıldığı vurgulandı.

Liderlerin özlü konular ve ileriye dönük yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve yakın gelecekte tekrar bir araya gelme konusunda da anlaştıkları kaydedildi.

Hristodulidis ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesine artan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BM Genel Sekreteri'nin çabasının müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak özlü konulara odaklandığını savunan Hristodulidis, gayriresmi amacın yaz aylarında Kıbrıs meselesiyle ilgili genişletilmiş bir konferans düzenlenmesi olduğunu ileri sürdü.