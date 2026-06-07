Olay, saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Kendi bahçesindeki erik ağacına çıkan Osman B., meyve topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Erik Toplarken Düşen Yaşlı Adam Yaralandı - Son Dakika
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