Erin Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erin Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi

16.08.2025 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erin Kasırgası'nın şiddetinin artması bekleniyor, ancak karaya ulaşması öngörülmüyor.

Karayipler'de "Kategori 3" seviyesine yükselen Erin Kasırgası'nın gün içinde şiddetinin artması öngörülüyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, tropikal fırtınadan kasırgaya yükselen Erin'i, "Kategori 3" seviyesinde belirlerken kasırganın ABD ana karasından uzaklaşmasının beklendiğini açıkladı.

Anguilla bölgesinin yaklaşık 275 kilometre kuzeydoğusunda ve maksimum hızı saatte 195 kilometre olarak ölçülen kasırganın, saatte 31 kilometre hızla batı-kuzeybatı yönünde ilerlediği gözlemlendi.

Yetkililer kasırganın şiddetinin gün içinde artacağını öngörürken kasırganın karaya ulaşması beklenmiyor. Ancak şiddetli rüzgarlar bölgedeki adaları etkiliyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Karayipler, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erin Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Kız kardeşini taciz edip Hakan’ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı
Burak Deniz’den Datça’ya milyonluk yatırım Detaylar netleşti Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırım! Detaylar netleşti
Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı Koku yayılınca ekipler çağrıldı, iş yerinden çıplak cansız bedeni çıktı
İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki gerginlik sona erdi
İki ülke sel felaketi ile boğuşuyor Ölü sayısı 200’e yaklaştı İki ülke sel felaketi ile boğuşuyor! Ölü sayısı 200'e yaklaştı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ayrılık iddialarına inat tatil pozu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu
Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi Konutta yeni stüdyo daire dönemi: 8 yıl sonra yasak sona erdi
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
Facebook canlı yayını sırasında ailesinin gözü önünde öldürüldü Facebook canlı yayını sırasında ailesinin gözü önünde öldürüldü

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 14:02:32. #7.11#
SON DAKİKA: Erin Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.