Erin Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi

Karayipler'de "Kategori 3" seviyesine yükselen Erin Kasırgası'nın gün içinde şiddetinin artması öngörülüyor.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, tropikal fırtınadan kasırgaya yükselen Erin'i, "Kategori 3" seviyesinde belirlerken kasırganın ABD ana karasından uzaklaşmasının beklendiğini açıkladı.
Anguilla bölgesinin yaklaşık 275 kilometre kuzeydoğusunda ve maksimum hızı saatte 195 kilometre olarak ölçülen kasırganın, saatte 31 kilometre hızla batı-kuzeybatı yönünde ilerlediği gözlemlendi.
Yetkililer kasırganın şiddetinin gün içinde artacağını öngörürken kasırganın karaya ulaşması beklenmiyor. Ancak şiddetli rüzgarlar bölgedeki adaları etkiliyor.
