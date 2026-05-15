Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Ulusal Erişilebilirlik Günü Toplantısı yapıldı.

İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kamu hizmet binalarıyla kurumların görev alanlarında erişilebilirliğin yaygınlaştırılması, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi ve erişilebilirlik kültürünün geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Dallı, burada yaptığı konuşmada, toplumun her kesiminin, özellikle özel bireylerin ve yaşlıların sağlık, eğitim, ulaşım gibi tüm hizmetlerden en verimli şekilde yararlanabilmesi için kurumların hassasiyetle çalışması gerektiğini vurguladı.

Bu konuda yapılacak çalışmaların takipçisi ve destekçisi olacaklarını ifade eden Dallı, engelsiz bir yaşamın altyapısını inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.