Erişim Engeli ve Cezalar: 11 Hesaba ve 7 Platforma İşlem
18.02.2026 10:41
Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve bıçak reklamıyla 11 sosyal medya hesabına erişim engeli ve 7 e-ticaret platformuna 7.5 milyon lira ceza verdi.

(ANKARA) – Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen 11 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındığını, güvenlik riski taşıyan bıçak tanıtımları nedeniyle ise 7 e-ticaret platformuna toplam 7 milyon 585 bin 942 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulu'nun 366 sayılı toplantısının 12 Şubat'ta gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda "toplumsal olaylarda artan bıçak kullanımına" bağlı olarak e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları ve yasa dışı bahis ile kumar reklamları ana gündem maddeleri olarak görüşüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı olmuştur. Söz konusu hesaplar hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır. Kurul tarafından yapılan resen inceleme neticesinde, ülke içerisinde bulundurulması ve hatta üretimi yasak olan ya da taşınması belirli kurallara tabi bulunan bıçakların e-ticaret platformları aracılığıyla kolaylıkla temin edilebildiği tespit edilmiştir. Satış ve tanıtım süreçlerinde gerekli güvenlik kurallarının gözetilmediği, söz konusu tanıtımların kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek içerik ve sunumlar barındırdığı ve kamu düzenini bozabilecek davranışlanı teşvik edebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, anılan tanıtımlara ilişkin olarak yedi e-ticaret platformu hakkında durdurma cezaları ile birlikte toplamda 7 milyon 585 bin 942 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi, toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Sosyal Medya, Güvenlik, Güncel, Medya, Son Dakika

