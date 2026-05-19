Erkan Baş'tan İsrail'e Tepki

19.05.2026 14:34
Erkan Baş, Türk vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonulmasından hükümeti sorumlu tuttu.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonulduğunu ifade ederek, hükümete tepki gösterdi. Baş, "Mesele konser yasaklamak, özgürlüklere müdahale etmek olsa en yüksek perdeden bağıracak olan saray, bu kepazeliğe karşı neden sesini bile yükseltemiyor? Erdoğan'ın dostu Trump kızar, İsrail lobisi ayıplar diye mi bu sessizliğiniz?" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türkiye vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonulduğunu belirterek, hükümete tepki gösterdi.

Baş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Katil İsrail'in Filistin halkına dönük soykırımına ve ambargosuna karşı yola çıkan filolarda yer alan onlarca yurttaşımız siyonist rejim tarafından zorla alıkonuluyor. Mesele konser yasaklamak, özgürlüklere müdahale etmek olsa en yüksek perdeden bağıracak olan saray, bu kepazeliğe karşı neden sesini bile yükseltemiyor? Erdoğan'ın dostu Trump kızar, İsrail lobisi ayıplar diye mi bu sessizliğiniz? Yurttaşlarımızın derhal siyonist barbarlardan kurtarılarak ülkemize sağ salim ulaştırılmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 16:02:01. #7.13#
