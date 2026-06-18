Erkek Kediden Anne Olma Şaşkınlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erkek Kediden Anne Olma Şaşkınlığı

18.06.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Urla'da Aylin Bermant'ın 'Cengo' adlı kedisi, doğum yaparak herkesi şaşırttı; çift cinsiyetli olduğu öğrenildi.

İZMİR'in Urla ilçesinde yaşayan Aylin Bermant'ın (44), 13 aydır erkek olduğunu düşündüğü ve 'Cengo' adını verdiği tekir kedisi, doğum yapınca büyük şaşkınlık yaşadı. Veteriner hekim İsmail Ekmekçioğlu, Cengo'nun, yaklaşık 6 milyonda 1 görülen doğumsal bir üreme anomalisi olan ve çift cinsiyet anlamına gelen 'hermafrodit' olduğunu söyledi.

Urla'da yaşayan Aylin Bermant'ın yavruyken sokaktan sahiplendiği ve erkek olduğunu düşündüğü tekir kedisi 'Cengo', 1 ay önce doğum yaptı. Sabah saatlerinde Cengo'nun kutusuna bakan Bermant, yanında bir yavru kedi olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aile, yavru kediye 'Bambi' adını verdi. Aylin Bermant, "Cengo, yavruyken komşumuzun aracının kaputuna girmiş. Yaklaşık 1 aylıktı. Sokak kedisiydi. Komşumuz köpekleri olduğu için sahiplenemedi ve bize getirdi. Yumurtalıkları vardı. Biz de erkek sandık. Erkek olduğunu düşündüğümüz için zaman zaman dışarı çıkıyordu. Başka bir kediyle çiftleşmiş. Sabah evde kutusuna baktım, yanında bir yavru kedi vardı. Öncesinde karnı da şişmedi, fark etmedik. Yanındaki bebeği görünce şok olduk" dedi.

'ERKEK KEDİMİZ DOĞURDU'

Doğumun aileye moral olduğunu belirten Bermant, "Doğumdan 3-4 gün önce 2 kedimiz yaşamını yitirmişti. Yastaydık ve üzüntülü bir dönemimizdi. Yanına gittik, baktık, sevindik, mutlu olduk. Bizi gülümsetti, şaşırttı. Sonrasında çift cinsiyetli olduğunu öğrendik. 'Erkek kedimiz doğurdu' dedik. Çok nadir bir şey. Yaşadığımız yasın üzerine böyle bir mutluluk geldi. Tekrar yüzümüzü güldürdü. Doğurduğu yavrunun da çift cinsiyetli olabileceği söylendi. Ancak cinsiyeti henüz kesinleşmedi" diye konuştu.

'6 MİLYONDA 1 GÖRÜLEN BİR VAKA'

Veteriner hekim İsmail Ekmekçioğlu ise kedinin çift cinsiyetli olduğunu belirtip, "Erkek organı işlevsel değil. Daha çok dişi üreme organları gelişmiş ve şekillenmiş. Bu nedenle çiftleşme gerçekleştikten sonra yavrusu olmuş. Yavrusunda da benzer bir tablo görülüyor. Çok ender rastlanan, yaklaşık 6 milyonda 1 görülen bir vaka. Bu durumu daha çok keçi ve oğlaklarda görüyoruz. Ender görülen, ilginç ama bir o kadar da güzel bir tablo. Bu olay doğanın bir mucizesi" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erkek Kediden Anne Olma Şaşkınlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ejderha Nefesi’ne Dikkat Ejderha Nefesi'ne Dikkat!
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2,5 milyon TL’ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı 2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
İstanbul’da Su Kesintisi Uyarısı İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı

11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:54
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:07:43. #7.12#
SON DAKİKA: Erkek Kediden Anne Olma Şaşkınlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.