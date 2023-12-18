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Erken yaşlardaki hastalıklar çocuk sahibi olma ihtimalini etkiliyor - Son Dakika
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Erken yaşlardaki hastalıklar çocuk sahibi olma ihtimalini etkiliyor

Finlandiya ve İsveç'te yapılan bir araştırma, erken yaşlarda geçirilen bazı hastalıkların çocuk sahibi olma ihtimalini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, 414 hastalık ile çocuk sahibi olma arasındaki bağlantı incelendi ve 74 hastalığın çocuk sahibi olmamaya ciddi etkilerinin olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan erkeklerin yaklaşık yüzde 15'i, kadınların ise yaklaşık yüzde 16,6'sı çocuksuz olduğu tespit edildi.

Erken yaşlardaki hastalıklar çocuk sahibi olma ihtimalini etkiliyor
18.12.2023 - 16:49,
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Finlandiya ve İsveç'te yapılan araştırma, erken yaşlarda geçirilen bazı hastalıkların, çocuk sahibi olmama ihtimalini artırabileceğini ortaya koydu.

Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan araştırmada erken yaşlardaki 414 hastalık ile çocuk sahibi olma arasındaki bağlantı incelendi.

Finlandiya ve İsveç'te yaklaşık 1,4 milyon kadın ve 1,1 milyon erkekle yapılan araştırmada incelenen hastalıklardan 74'ünün çocuk sahibi olmamaya ciddi etkilerinin bulunduğu, 33'ünün ise hem kadınları hem de erkekleri etkilediği belirlendi.

Üremenin pik yaptığı yaşlar öncesinde geçirilen, ilerleyen dönemde çocuk sahibi olmama ihtimalini artıracağı ifade edilen hastalıkların neredeyse yarısının ruhsal, kalan kısmının da otoimmün gibi rahatsızlıklardan oluştuğu bildirildi.

Araştırmaya katılan erkeklerin neredeyse yüzde 15'inin, kadınların da yüzde 16,6'sının çocuksuz olduğu kaydedildi.

Öte yandan araştırmada çocuk sahibi olmamanın gönüllü mü yoksa zorunlu mu olduğu ayrımının yapılabilmesi ve bu durumun etkilerinin anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğu vurgulandı.

Araştırmanın yazarlarından Aoxing Liu, "Çalışmamız, hem erkeklerde hem de kadınlarda yaşamın erken dönemindeki hastalıkların yaşam boyu çocuksuzlukla nasıl ilişkili olduğunu sistematik araştıran ilk çalışmadır." dedi.

Kaynak: AA
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Finlandiya, İsveç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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