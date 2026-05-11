Ermenek'te Yangın: İki Ev Hasar Gördü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan yangın 2 evde hasara yol açtı.

Değirmenlik Mahallesi'ndeki 3 katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki binanın çatı katına sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki evde hasar oluştu.