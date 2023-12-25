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Ermenek'teki maden kazasında oğlunu kaybeden Ayşe Gökçe toprağa verildi - Son Dakika
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Ermenek'teki maden kazasında oğlunu kaybeden Ayşe Gökçe toprağa verildi

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden kazasında oğlunu kaybeden Ayşe Gökçe'nin cenazesi defnedildi. Gökçe'nin cenazesi, oğlu ve eşinin yanına defnedildi. Ayşe Gökçe, 2022 yılında verdiği röportajda, kaybettiği sevdiklerini özlediğini ifade etmişti.

Ermenek\'teki maden kazasında oğlunu kaybeden Ayşe Gökçe toprağa verildi
25.12.2023 - 17:27,
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Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında su baskını sonucu 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasında oğlunu yitiren, arama çalışmaları sırasında "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" sözleriyle hafızalarda yer alan Ayşe Gökçe'nin cenazesi toprağa verildi.

Sabah saatlerinde yaşamını yitiren 85 yaşındaki Gökçe'nin cenazesi, Ermenek'e bağlı Kazancı beldesi Gökçeler Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Gökçe'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığındaki oğlu Tezcan Gökçe ile 2020 yılında Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren eşi Recep Gökçe'nin kabrinin yanına defnedildi.

Cenaze törenine, Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, Ermenek ilçe Müftüsü Hüseyin Ankaralı ve Ayşe Gökçe'nin yakınları katıldı.

Oğullarının ardından söyledikleriyle Türkiye'yi duygulandırmışlardı

Kamuoyu, Recep ve Ayşe Gökçe çiftini, Ermenek'te 28 Ekim 2014 yılındaki maden faciasının ardından tanımıştı.

Kömür ocağında cansız bedenlerine ulaşılan 18 işçiden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe ile babası Recep Gökçe, söyledikleri ve yaptıklarıyla adeta facianın simgesi haline gelmişti.

Anne Gökçe'nin, "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" demesi, röportaj sırasında baba Gökçe'nin, "Gitti mi benim oğlan şimdi, saklamayın?" diye sorması ve yırtık ayakkabılarıyla cenaze törenine katılması herkesi duygulandırmıştı.

Yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan 81 yaşındaki Recep Gökçe, 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, Gökçe'nin aynı yaştaki eşi Ayşe Gökçe de beldedeki evinde temaslı olduğu için karantinaya alınmış ve eşinin cenaze törenine katılamamıştı.

Ayşe Gökçe 2022 yılında AA muhabirine, "Özlüyorum ama özlesem ne yapacağım? Dün gibi bugün gibi, 8 sene olmuş. Ne oğlum kaldı, ne kocam kaldı. Kocam da gitti oğlum da gitti. Uzun zamandır mezarlarına da gidemiyorum. Giden gitti. Şimdi yanımda kimse kalmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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