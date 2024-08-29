Ermenistan Anayasasında Değişiklik Referandumu 2027'de Yapılacak

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Ermenistan Adalet Bakanı Grigor Minasyan, Ermenistan anayasasında yapılacak değişikliklerin halkın onayına sunulacağını ve bu amaçla 2027'de referandum yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Bakan Minasyan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda anayasa reformları için oluşturulan kurulun başkanlığını da yapan Minasyan, kurulda üzerinde anlaşıldığı şekliyle anayasa referandumunun 2027'de yapılmasının planlandığını belirterek, "Bu, alelacele değil, söz konusu karmaşık belge üzerinde tüm uzmanlarla birlikte, ayrıntılı biçimde kamuya açık tartışmalarla çalışacağımız anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Ermenistan'daki mevcut anayasa Azerbaycan'la barış görüşmelerinin önemli konularından

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasına yönelik önemli konulardan biri de Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ermenistan'la yürüttükleri barış anlaşması metni hususunda önemli ilerlemeler olduğunu belirtmiş ve "Açık konuların sayısı önemli ölçüde azaldı. Fakat maalesef Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları varlığını sürdürüyor. Bu durum, bizim açımızdan sürecin tamamlanmasının önündeki en ciddi engel olarak görülüyor." şeklinde konuşmuştu.