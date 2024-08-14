Erpiliç 3'üncü kez yakalandı: 15 günde 8 milyon 120 bin TL ceza - Son Dakika
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Erpiliç 3'üncü kez yakalandı: 15 günde 8 milyon 120 bin TL ceza

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Beyaz et sektöründe önde gelen Erpiliç firması, kesimhane bölümünden Büyüksu Deresi'ne boşalttığı zehirli atıklar sebebiyle 3'üncü kez ceza aldı. Son 15 günde toplamda 8 milyon 120 bin TL ceza kesilen Erpiliç, çevreyi kasten kirletmek suçundan cezalandırıldı.

14.08.2024 14:28
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Erpiliç 3'üncü kez yakalandı: 15 günde 8 milyon 120 bin TL ceza

BOLU - Beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Erpiliç, kesimhane bölümünden Büyüksu Deresi'ne boşalttığı zehirli atıklar sebebiyle 3'üncü kez yakalandı. 3 milyon 480 bin lira ceza yazılan Erpiliç firmasına son 15 günde toplamda 8 milyon 120 bin TL ceza kesildi.

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Erpiliç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarından çıkamıyor. Erpiliç firması, zehirli atıklarını kesimhanelerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne deşarj ettiği esnada 3'üncü kez ekiplere yakalandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tespitlerin ardından tavuk üretimi yapan Erpiliç'e "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan 3 milyon 480 bin TL ceza kesildi. Erpiliç firmasına son 15 günde toplamda 8 milyon 120 bin TL ceza kesildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Erpiliç, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erpiliç 3'üncü kez yakalandı: 15 günde 8 milyon 120 bin TL ceza - Son Dakika

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