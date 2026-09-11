Ertuğrul Kaya hakkında paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı

SANAL medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle sanal medya ünlüsü Ertuğrul Kaya hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sanal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik ifadeler kullandığı belirlenen sanal medya ünlüsü Ertuğrul Kaya hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kaya'nın paylaşımlarının yayından çıkarılması ve hesabına erişimin engellenmesi talep edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen Kaya'nın 25 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı öğrenildi.