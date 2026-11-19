Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almayı başardı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en saygın üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından Schmidt Science Fellows işbirliğinde, 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması yapıldı.

Sıralamada ERÜ, 102 ülkeden 1058 üniversite arasında 134'üncü sırada yer aldı. Ayrıca ulusal sıralamada ise devlet üniversiteleri arasında 5'inci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, üniversitelerinin 3 yıldır disiplinler arası bilimde dünyanın ilk 150 üniversitesi arasında bulunduğunu belirtti.

ERÜ'nün dönüşüme yön veren üniversitelerden biri olma iddiasında olduğunu vurgulayan Erkılıç, "Yeni dönemde farklı alanlardan araştırmacılarımızı ortak sorunlar etrafında buluşturan bir araştırma ekosistemi kuracak, uluslararası işbirliklerimizi derinleştirecek ve ürettiğimiz bilgiyi toplumun ve sanayinin hizmetine sunacağız. Bu başarının temellerini atan önceki dönem yöneticilerimize ve emek veren tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.