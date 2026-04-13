Eruh'ta Heyelan Nedeniyle Yol Çöktü

Eruh kara yolunun Kayaboğaz köyü mevkisinde, meydana gelen heyelan nedeniyle çökme oldu. Ekiplerin önlem aldığı yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Kayaboğaz köyü mevkisinde medyana geldi. Kentte devam eden şiddetli yağışlar sonucu heyelan meydana geldi. Siirt ile Eruh ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunda heyelan nedeniyle çökme oldu. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri de çökme yaşanan bölgede onarım çalışması başlattı. Yolun daralması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,