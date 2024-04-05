HABER: DİLAN KUTLU
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta kimyasal içeren toprağın altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen faciada 9 işçi kimyasal içeren toprağın altında kaldı. Arama çalışmalaranın 53. gününde Mangan ocağında olduğu tahmin edilen 35 yaşındaki işçi Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın kuzeni Doğukan Yıldız, ANKA Haber Ajansı'na verdiği bilgide, naaşın toprağın altından çıkarıldığını söyledi. Yıldız, 6 yıldır İliç'teki altın madeninde çalışıyordu.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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