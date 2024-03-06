Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.
Çöpler köyündeki maden ocağında yaşanan ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kaymasının ardından bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Olayın meydana geldiği anı gösteren yeni görüntülere ulaşıldı.
Görüntüde, büyük çaplı toprak yığının bir anda aşağı doğru aktığı yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'daki altın madeni ocağındaki toprak kayması anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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