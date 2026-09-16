Erzincan'da baraj ve göletlere 1,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Erzincan'da baraj ve göletlere 1,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Erzincan\'da baraj ve göletlere 1,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Erzincan'da 2026 yılında baraj gölleri ve göletlere 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı. Elazığ'dan getirilen yavruların bırakılmasıyla kentte balıklandırma programı planlandığı şekilde tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Erzincan'da 2026 yılında baraj göllerine 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erzincan'da baraj gölleri ile göletlere tatlı su kaynaklarındaki faunanın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sportif amaçlı olta balıkçılığının geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak yavru balık bırakıyor.

Bu kapsamda Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan getirilen sazan yavruları, Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki teknik personel tarafından bırakıldı.

Kentte 2026 yılı balıklandırma programının planlandığı şekilde tamamlandığı ifade edilen açıklamada, çalışmanın, kentte iç su kaynaklarının su ürünleri bakımından desteklenmesine yönelik yıllık programın önemli uygulamalarından biri olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da baraj ve göletlere 1,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da baraj ve göletlere 1,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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