Erzincan\'da kayan toprak altında kalan 6 işçinin isimleri belli oldu

6 İŞÇİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları, yoğun yağmur altında sürüyor. Kayıp işçilerin yakınları da bölgede kendilerine ayrılan yerde çalışmaları uzaktan takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi. Bu arada toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu. Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.
BAŞKAN AÇIKLADI
Sivas'ın Gürün İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan İliç'de meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. "Yaşanan üzücü olaydan ötürü tüm işçilerimize, ailelerine geçmiş" olsun diyen Başkan Çiftçi, "İliç'te göçük altında kalan başta hemşehrimiz Hüseyin Kara olmak üzere olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamasını, göçük altındaki madencilerimizin sağ salim kurtarılmasını yüce Mevla'dan diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.
Öte yandan maden ocağına giriş çıkışlar güvenlik önlemi altında yapılıyor. Jandarmanın tedbir aldığı bölgede ocağa gelenler kimlik kontrolü sonrası içeri alınıyor.
Muzaffer KOŞAN- Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ- Serhat Ozan YILDIRIM/ERZİNCAN,
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