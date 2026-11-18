Erzincan'da kontrolden çıkan otomobil devrildi, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye mevkisinde kontrolden çıkan otomobil devrildi; sürücü ve araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan'da, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
A.O.K. idaresindeki 24 AAL 272 plakalı otomobil, Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.K. (45), E.İ.K. (15), Ş.K. (15) ve Y.B.K. (15) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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