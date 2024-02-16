Erzincan'da maden ocağındaki heyelanda metal yoğunluğu tespit edildi - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağındaki heyelanda metal yoğunluğu tespit edildi

Erzincan\'da maden ocağındaki heyelanda metal yoğunluğu tespit edildi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağındaki toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için yapılan çalışmalarda, bazı noktalarda metal yoğunluğuna rastlandı. AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 722 personel ve birçok araç ile arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları, metale duyarlı dronlar kullanarak işçilerin bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor. Ayrıca, çevre analizleri ve toprak numune incelemeleri de yapılmaktadır.

16.02.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar kapsamında, bazı noktalarda metal yoğunluğuna rastlanıldı.

İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 722 personel katılıyor.

Ayrıca 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 yer altı radarı ve iş makineleriyle arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor.

Bu arada teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Ekiplerin bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

AFAD ekiplerinin belirlenen bazı alanlarda çubuklarla arama yaptığı bölgede, yüzeysel sondalama çalışması da gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi ölçümü gerçekleştiriyor.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderiyor.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da maden ocağındaki heyelanda metal yoğunluğu tespit edildi - Son Dakika

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