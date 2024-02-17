Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı

Erzincan\'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı

Erzincan'da bir maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda, aralarında şirketin Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17.02.2024 01:15
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Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün İliç Adliyesine çıkarılan J.R.G, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T. ve A.R.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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