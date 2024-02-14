Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan\'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, maden ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2024 12:15
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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