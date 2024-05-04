Erzincan'da maden sahasında heyelan: 2 işçinin daha naaşına ulaşıldı - Son Dakika
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Erzincan'da maden sahasında heyelan: 2 işçinin daha naaşına ulaşıldı

Erzincan\'da maden sahasında heyelan: 2 işçinin daha naaşına ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz.

04.05.2024 08:15
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da 2 işçinin cenazesine ulaşılmıştı.

Cenazeler Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, ulaşılan cenazelerin Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Aydoğdu, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, işçilerden Uğur Yıldız ve Adnan Keklik'in cenazesine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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