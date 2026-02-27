Erzincan'da Motokuryelere Yasak Sona Erdi

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle uygulanan motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının saat 15.00'ten itibaren sona erdiği bildirildi.

Kentteki olumsuz hava koşulları kapsamında dün saat 11.00'den itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştı.