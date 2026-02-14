Erzincan\'da Şiddetli Rüzgar Hasara Yol Açtı

Erzincan'da şiddetli rüzgar sebebiyle köylerdeki bazı evlerin çatıları ile elektrik ve telefon direklerinde hasar oluştu.

Kentte gece saatlerinde sağanak ve beraberindeki şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Çayırlı ilçesine bağlı Yukarı Çamurdere köyü ile çevredeki bazı köylerde rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.

Çatılardan uçan parçalar çevreye savruldu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik ve telefon direklerinde de hasar oluştu.