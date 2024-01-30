Erzincan\'da sis bulutlarının ardındaki kayalıkları mesken tutan dağ keçileri böyle görüntülendi

Erzincan'da belgeselleri aratmayan görüntüler...Sis bulutlarının ardındaki kayalıkları mesken tutan dağ keçileri böyle görüntülendi
ERZİNCAN - Yaban hayatında zengin bir coğrafyaya sahip Erzincan'da sis bulutlarının arkasındaki yüksek kayalıkları mesken tutan dağ keçilerinin görüntüsü mest etti. Belgeselleri aratmayan görüntüler Erzincan'da kaydedildi.
Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, sis bulutlarının ardındaki yüksek kesimlerin sarp kayalıklarında beslenirken Görüntü Yönetmeni Muhammed Kösen ve ekibi tarafından görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçilerinin Erzincan'da çekilen görüntülere izleyenleri adeta mest etti. Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da nehir kenarına inerek su ihtiyaçlarını gideriyor.
Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da Erzincan'ın doğasıyla, tabiatıyla ve yaban hayatı zenginliğiyle Türkiye'nin çok nadir şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Erzincan, kendine özgü coğrafi şartları olan şehirlerden birisi. Kuzeyinde Keşiş Dağları, güneyimizde Munzur Dağlarımız var. Refahiye Ormanları, Ekşisu Sazlığı, Fırat Nehrimiz, meralarımız var. Böylesine doğayla bütünleşmiş bir şehirde 2 bin metre yükseklikte yaşayan keklikler, dağ keçileri, ayı, kurt ve benzeri birçok yaban hayvanı var. Biz Erzincan'da doğal tabiatı korumak için bütün çaba ve gayreti gösteriyoruz. Kızıl geyik ve karaca türünü de burada artırmayı düşünüyoruz. Erzincan'da Refahiye Ormanlarında yaşıyor bunlar. Ekşisu Sazlığı kuş türlerinin olduğu muhteşem bir alan. Şimdi Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle görüşüyoruz orasını tekrar koruma altına almak için çabamız var. Bunun yanında ilimizde bulunan vaşak, porsuk, kurt, ayı gibi yaban hayvanları var. Tarım Orman Bakanlığınca bunlar koruma altına alınmış. Geçen hafta buradaki resmi olan avcılık derneği temsilcileriyle bir araya geldik. Erzincan'ın bu doğal güzelliğini, tabiatını, yaban hayatını nasıl koruyabiliriz, nasıl daha ileriye taşıyabiliriz manasında görüş alış verişinde bulunduk. Arkadaşlarımız çalışıyor bu popülasyonu nasıl daha fazlalaştırabiliriz diye. Bizim dağlarımızda ne kadar yaban hayvanları özgür dolaşıp, kuşlarımız özgür uçarsa emin olun bu topraklar o kadar güzel, o kadar bereketli olur. Bunun gayreti içerisindeyiz. Erzincan insanı da tabiata, doğaya karşı altını çizerek söyleyeyim oldukça duyarlı. Yaptığımız çalışmalarla inşallah Mart ayında yeni güzel bir başlangıç daha yapacağız" dedi.
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TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
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