Erzincan'daki maden ocağında göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Erzincan'daki maden ocağında göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Erzincan\'daki maden ocağında göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

AFAD, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Yüksek teknolojik cihazlarla vatandaşların olabilecekleri lokasyonlar belirlendi ve profesyonel ekiplerce arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı. 2 bin 663 personel, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor.

16.02.2024 21:01
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu, kayıp 9 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yüksek teknolojik cihazlar ile göçük altında kalan vatandaşların olabilecekleri lokasyonların belirlendiği ifade edildi.

Profesyonel ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışmalarının belirlenen bu alanlarda yoğunlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7/24 çalışma esaslı yürütülen faaliyetlerde, 2 bin 663 personel, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'daki maden ocağında göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'daki maden ocağında göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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