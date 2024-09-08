Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane'ye Yağış Uyarısı

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Erzincan, Tunceli ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli'nin batı kesimleriyle Gümüşhane'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.